"Речь идет о гораздо большем". Волкер намекнул, что Javelin для ВСУ – это лишь начало

Американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin будут частью военной помощи Украине, но "речь идет о гораздо большем". Об этом в интервью Европейской правде заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Речь идет о более широкой помощи. Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, Javelin будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем", - подчеркнул Волкер.

По его словам, цель США заключается в том, чтобы восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию.

Отвечая на вопрос, будет США продавать это вооружение или Украина получит его бесплатно, Волкер сказал: "Будет комбинация подходов. Мы сохраняем помощь в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает".

28 января спецпредставитель Госдепартамента США по Украине заявил, что Пентагон начал подготовку к передаче Украине Javelin, но подчеркнул - эти ПТРК якобы "не эффективен в наступательных операциях".