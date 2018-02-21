Пономарь: Сегодня идеального выхода для Украины нет

«О реформах.

Мы подошли к моменту истины в наших дальнейших реформах, так как наши западные союзники и доноры уже не дают деньги под будущие реформы. Они хотят получить сегодня реформы, а завтра дать деньги. (Это не отменяет того, что я искренне признаю, что за 4 года после обретения настоящей независимости Украина провела реформ больше, чем за все 23 года псевдонезависимости вместе взятые в 1991-2014).

Но также мы и уперлись в стену.

Этому есть четыре причины.

1. Иссякла эйфория народа после Майдана (не всех, конечно).

2. Политики готовятся к выборам и скатываются во всё больший популизм.

3. Дальнейшие реформы критически приблизились к интересам многих депутатов. Которые (интересы) и так очень сильно пострадали и уменьшились в результате проведенных реформ (демонополизация, армия, госзакупки, бюджет, банковский сектор, газовая отрасль и тд). То есть, тот минимум, что остался у этих политиков, они отдавать не хотят.

4. Радикально активизировался внешний и внутренний враг, который стремится изменить наш евроатлантический вектор и вектор на реформы. Я имею в виду оголтелую информационную войну.

Вы спросите меня - какой выход?

Сегодня идеального выхода нет. Те, кто давно меня читают, помнят, что идеальный выход я предлагал в 2015 году, но меня тогда не послушали. Премьер-технократ, премьер-иностранец, премьер без политических амбиций. Такой премьер должен был провести все непопулярные и болезненные рыночные либеральные реформы, собрать на себя весь негатив и уйти. Ведь эффект от таких реформ проявится не ранее, чем через лет 5 минимум. Напомню, что Бальцеровича в Польше проклинали, а через 20 лет он стал национальным героем, когда экономика взлетела.

А что у нас?

Не может премьер быть политиком и иметь политические амбиции на будущее. (В Канаде - может, но не в Украине сегодня). Поэтому наш премьер и не поддерживает рынок земли, и рыночные цены на газ и тд. Также слишком много бизнес-интересов переплетено.

Но в нынешних условиях премьер-технократ - это более нереально, чем в 2015 году. Он тем более не пройдет Раду.

Что будет?

Будет медленное движение вперед. Под давлением Запада. Не под давлением людей. Так как большинство людей хотят забрать и поделить, хотят европейской жизни и европейских зарплат за 70 дней, но при этом не хотят платить налоги и тд.

Также, как я писал выше, огромная проблема - наша Рада. Там нет настроя на реформы уже (при том, что новая Рада будет намного хуже).

Но. Необходимость продолжать программу МВФ заставит Раду принять Антикоррупционный суд и другие маяки МВФ до лета.

А с осени начнется предвыборная кампания.

И в 2019 решится многое. Голосовать вам. Думать вам.

Что выберете - то и будет.

Но всё равно, я – оптимист»,- подытожил Пономарь.