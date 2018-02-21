политика

"Чуркин очень нервничал". Дипломат рассказал о письме Януковича, показанном в ООН

21 февраля 2018
20:33
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Обращение Януковича к Путину, считали в Кремле, позволяло "замылить глаза" международному сообществу о том, что происходит в Крыму, заявил дипломат

Письмо президента Виктора Януковича с обращением к его российскому коллеге Владимиру Путину в начале 2014 года Кремль пытался использовать в ООН, чтобы оправдать вторжение российской армии в украинский Крым. Об этом во время дачи показаний на заседании Оболонского райсуда по делу о госизмене беглого экс-президента заявил постоянный представитель Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко, передает корреспондент LIGA.net.

"Чуркин (на то время постпред РФ в ООН, - ред.) очень нервничал в тот период: у него не было достаточно информации, чтобы оправдать то, что происходило в Крыму. Он пытался найти аргументы, чтобы убедить международное сообщество, что там все нормально", - рассказал дипломат.

По словам Ельченко, россиянам такое письменное обращение Януковича "определенным образом позволяло легализовать и пояснить" появление вооруженных сил РФ на территории Украины.

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"С российской стороны это был, наверное, главный аргумент для защиты своей позиции", - сказал бывший посол Украины в РФ.

В то же время, по словам дипломата, для международного сообщества это письмо не стало основанием для согласия с позицией Кремля. Большинство членов Совбеза ООН поддержали позицию официального Киева.

Письмо Януковича Путину с просьбой об использовании армии РФ "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины" было направлено 1 марта 2014 года.

29 июня 2017 года суд разрешил заочное осуждение Януковича. Беглец поначалу заявил из России, что не будет принимать участие в процессе, но в декабре его адвокаты все же вернулись на заседания. По этому делу суд допросит 16 свидетелей стороны защиты (из 138 заявленных).

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Янукович проходит подозреваемым в уголовном деле по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы в нарушение конституционного порядка), а также ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

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Теги: ельченко, чуркин, янукович, суд

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