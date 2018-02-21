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Ситуация непредсказуемая. Ученые разгадали некоторые загадки Йеллоустоуна

21 февраля 2018
20:54
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Вулкан опаснее, чем казалось. Группа учёных из Университета Иллинойса с помощью компьютерных технологий изучили вулкан Йеллоустоун

Открытия, которые сделали ученые, не дают ответов на все возникшие в ходе исследования вопросы. Ситуация может быть непредсказуемой и новое извержение может произойти оттуда, откуда его никто не ожидает.

Глава экспедиции профессор Лицзюнь Лю проводил исследования на компьютере Blue Waters, который предназначен для работ столь мощного масштаба. Это дало возможность увидеть много нового, что вызовет прорыв в науке.

Модель вулкана показала, что его наполнение происходит не через плюм, как думали раньше. Это подтвердило присутствие между вулканом и плюмом раннее затонувшей тектонической плиты Фараллон. Экспертам предстоит разгадать, откуда же в Йеллоустоун бралась магма для извержения тысячелетней давности, так как на тот момент проход уже был закрыт.

Если не узнать, то ситуация может быть непредсказуемой, и новое извержение может произойти оттуда, откуда его никто не ожидает. Некоторые полагают, что закрытое отверстие для поступления лавы обезвредило вулкан. Но как такое возможно, если ранее уже с закрытым «люком», магма прорвалась в источник извержения – Йеллоустоун, ученые не понимают.

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Сейсмологи же в свою очередь настроены на дальнейшие поиски, чтобы предугадать дальнейшие действия вулкана.

Источник: Сегодня

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Теги: Йеллоустоун, наука

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