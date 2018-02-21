Российский историк: В Кремле мыслят только войной, коварством и страхом

Война проиграна Асадом. 30-40 процентов территории Сирии контролируются силами демократической оппозиции и курдами вместе с американским спецназом. Американцы их не сдадут, как русские сдали туркам кантон Африн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский историк Андрей Зубов.

Хотелось бы в начале Великого Поста воздержаться от политики, но совесть не позволяет молчать.

В Сирии при полном содействии Кремля продолжаются военные действия, нарушаются так недавно подписанные Астанинские соглашения, гибнут сотни людей, мирных граждан, детей. Одного окрика Путина было бы достаточно, чтобы все это прекратилось. Одного предупреждения, что российские военные остаются на базах, но прекращают участие в конфликте было бы достаточно, чтобы и Асад, и иранские генералы, руководящие боевыми действиями, запросили мира. Но окрика нет и не будет. Есть злобное соучастие в убийстве. На этот раз в Гуте — восточном пригороде Дамаска, контролируемом демократической оппозицией в зоне деэскалации, где должен был бы по соглашениям царить мир. Здесь под бомбами и снарядами Асада, от паров хлора гибнут сотни людей, дети, женщины. Ведь Гута — это 400 тысяч жителей.

С особой коварностью Путин и Асад поступили с кантоном Африн. Нарушая все соглашения Россия ушла из этого курдского анклава, оставив его на растерзание Турции, а Асад объявил о помощи курдам, которые с 2012 г. сражаются против него. И теперь войска сирийского диктатора без боев занимают район, до того для них неприступный, а турки, побомбив и устрашив курдов, удовлетворятся, должно быть, контролем приграничной полосы.

Зачем всё это Путину, зачем ему кровь сирийцев, зачем ему русская кровь, которой немало пролилось только что на берегах Евфрата под Дэйр-эс-Зором, городом, столь печально известным со времен геноцида христиан турками в 1915-17 гг.

Война проиграна Асадом. 30-40 процентов территории Сирии контролируются силами демократической оппозиции и курдами вместе с американским спецназом. Американцы их не сдадут, как русские сдали туркам кантон Африн. Только что американцы показали свою решимость защищать союзников. Цель войны — контроль Асада над всей Сирией — недостижима. Кажется, так естественно для России, страны с обширным суннитским населением, позаботиться о мире в Сирии, коль уж авантюра не удалась. Но нет — в Кремле мыслят только войной, только коварством, только страхом, который сеют наши ракеты и самолеты.

Когда-то, в своих воспоминаниях «Сумерки», покойный «прораб перестройки» Александр Николаевич Яковлев назвал главной экономикой СССР «трупопроизводство». И это — точно так. Сатана был «человекоубийцей от начала». И вот Путин и Асад, Эрдаган и Хаменеи успешно продолжают это производство в Сирии. Иной цели нет или она вполне призрачна и иллюзорна (для России сфера влияния на Переднем Востоке, для Асада — личная власть и месть сирийскому народу, для Ирана — плацдарм для нападения на Израиль).

Эта же цель, к позору и горю нашего народа осуществляется каждодневно.

КОГДА ЖЕ МЫ ПОЛОЖИМ КОНЕЦ ТРУПОПРОИЗВОДСТВУ В СИРИИ?