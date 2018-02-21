Экс-дипломат: В Украине катастрофическая ситуация с политиками топ-уровня (видео)

На сегодняшний день ситуация с политиками топ-уровня в Украине катастрофическая, при этом каждый, кто отправляется в украинскую политику, обречен на проклятье.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший украинский дипломат и военный переводчик, известный ведущий, шоумен и автор юмористических программ Дмитрий Чекалкин.

"Я видел всех украинских президентов, премьер-министров, спикеров парламента, реальных и потенциальных кандидатов, как переводчик, как дипломат, как президент двух телерадиокомпаний, как журналист, как организатор ивентов. Кроме того, считаю себя неплохим психологом. Поэтому я представляю психическое состояние всех украинских первых лиц, включая тех, кого давно уже нет в живых", - сказал он.

По словам Чекалкина, украинская политика очень опасна не только для психического, но и для физического здоровья.

"Я общался в свое время с Гетьманом, со Щербанем, с Черноволом, с Кирпой, с Кравченко, с Кушнаревым - все они уже по ту сторону травы давно. Но я понимал: такой у нас потенциал. В свое время, когда мы в 2004 году и 2014-м боролись против Януковича, любой реальный кандидат на первые места в украинском политическом истеблишменте был лучше, чем "дважды несудимый "проффессор". Сегодня, к сожалению, это реальность. Любой из этих кандидатов…" - уточнил экс-дипломат.

Он добавил, что пока альтернатив нет, отметив, что политика - это искусство возможного, искусство находить компромиссы с различными политическими силами.

"Еврооптимисты (я говорил об этом Найему и при случае сказал бы и Лещенко), к сожалению, не представляют себе всей палитры опасностей, которые подстерегают первое лицо. Я думаю, они реально и не претендуют на то, чтобы быть первыми лицами в украинской политике. Но обидно, что они своим иногда слишком уж амбициозным поведением отбрасывают от себя значительную часть электората. Я в свое время активно поддерживал Демальянс. Но сегодня я вижу, что они, к сожалению, девальвировали свой политический капитал. Мне кажется, патриотическую часть электората они оттолкнули своей иногда слишком безапелляционной и резкой критикой", - сказал Чекалкин.

Экс-дипломат отметил, что украинская политика - это не синекура, это Голгофа.

"Каждый, кто туда отправляется, обречен на проклятье. На страшные физические и психические мучения, честно скажу – я же видел этих людей. Мне в определенном смысле жаль того же Порошенко, потому что он, наверно, когда собирался стать президентом, не представлял себе весь комплекс угроз и опасностей, которые пришли из прошлого, которые мы унаследовали и которые возникли сегодня", - подытожил он.