Лавров вне себя из-за закона о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса, подписанный во вторник президентом Украины Петром Порошенко, поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности этой страны, что недопустимо.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Словении Карлом Эрьявецем.

«Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и в Париже, как в столицах стран — участниц «нормандского формата», понимают, что последние действия руководства Украины уводят в сторону выполнение минских договоренностей, являются попыткой их перечеркнуть, имею в виду, прежде всего, так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины, — подчеркнул он. — Это считаем абсолютно недопустимым».

Во вторник, 20 февраля, президент Украины подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (о реинтеграции Донбасса). Закон вступает в силу в день его опубликования.

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются «временно оккупированными территориями», действия России квалифицируются как «агрессия против Украины»

Источник: ТАСС