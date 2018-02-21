"Меняет игру". Астрофизик объяснил, почему запуск Falcon Heavy стал ключевым событием

Астрофизик Мартин Элвис считает, что запуск компанией Илона Маска самой мощной ракеты в мире стал ключевым событием для перспектив добычи полезных ископаемых в космосе. Мощность ракеты позволяет охватить исследованиями, а затем и разработкой ресурсов, в 15 раз больше астероидов, чем было доступно для этих целей до создания Falcon Heavy, пишет Хайтек со ссылкой на Gizmodo.

Две недели назад SpaceX успешно запустила самую мощную на сегодняшний день ракету Falcon Heavy, собранную на базе трех Falcon 9. За время, прошедшее с запуска, восхититься успехами Маска успели многие, а идея о полете на Марс стала чуть ближе. Но астрофизик Мартин Элвис уверяет, что за этим запуском лежат куда более прибыльные перспективы. По его мнению, ракета такой мощности существенно расширяет простор для разработки месторождений полезных ископаемых в космосе.

Элвис говорит, что вместо сотен астероидов с рудой, теоретически доступных сегодня, человек получает возможность разрабатывать тысячи таких небесных тел. В свое время астрофизик установил, что не все астероиды доступны для разведки, ведь мало их найти, нужно еще успешно опуститься на них. Оказалось, что только 3% из известных астероидов удовлетворяют интересам земной промышленности и будут выгодны для разработки. Теперь Элвис говорит, что Falcon Heavy меняет игру, делая доступными уже 45% астероидов.

Добыча ресурсов на астероидах — заветная мечта фантастов, которая с сегодняшними технологиями медленно, но все же приближается к реализации. Считается, что даже относительно небольшие астероиды, например диаметром 1,5 км, содержат полезных ископаемых на миллиарды долларов. Среди них золото, кобальт, железо, марганец, молибден, никель. А самый крупный известный металлический астероид Психея содержит в 100 тысяч раз больше железо-никелевой руды, чем имеется в земной коре. Астероиды не только источник металлов, но и воды. Поэтому их разработка сулит огромные прибыли тем, кто успешно за нее возьмется.