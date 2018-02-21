Бывший генконструктор "Антонова" предложил свою версию катастрофы Ан-148 под Москвой

У самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, могла не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков. Такую версию выдвинул в интервью МК бывший генеральный конструктор «Антонова», где был разработан Ан-148, Дмитрий Кива.

«У командира есть перед глазами табло, где написано: включите обогрев ПВД (приемников воздушного давления). И если второй пилот не включил, то у командира срабатывает предупреждение. Срабатывает также световая сигнализация — желтым цветом горит кнопка», — рассказал Кива.

По словам бывшего генерального конструктора «Антонова», одна из систем предупреждения могла не сработать. Однако ситуацию, при которой отключились и световая сигнализация, и индикация на табло, он полностью исключил.

Другой источник изданий из авиаотрасли также предположил, что у Ан-148 могла или не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков, или они по каким-то причинам не обращали внимания на предупреждения.

«Судя по тому, что действия экипажа были абсолютно рассогласованными — командир нос вниз опускал, чтобы скорость набрать, второй пилот, наоборот, продолжал в прежнем режиме управлять лайнером — это значит, они не понимали, что происходит. То есть сигнализация, скорее всего, не сработала», — заявил он.

А могла сигнализация по каким-то причинам не сработать? Могла. Но такого сочетания не бывает, чтобы сразу не сработало табло с текстовым предупреждением и горящие желтые кнопки. То есть у правого пилота горят на кнопках лампочки, которые сигнализируют: обогрев не включен. Но и у командира загорается табло. Не может такого быть, чтобы одновременно две системы контроля, дублирующие друг друга, вдруг отключились.

Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился через несколько минут после вылета 11 февраля. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа, которые находились на борту.

Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков. Причина, по которой не работал обогрев, пока не установлена.

Дмитрий Кива занимал пост генерального конструктора АНТК имени Антонова с 2005 по 2015 года. До этого он был главным конструктором и заместителем генерального конструктора «Антонова».

Источник: Медуза