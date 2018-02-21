происшествия

Бывший генконструктор "Антонова" предложил свою версию катастрофы Ан-148 под Москвой

21 февраля 2018
21:47
1359
Поделиться:

Ситуацию, при которой отключились и световая сигнализация, и индикация на табло, Дмитрий Кива полностью исключил

У самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье, могла не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков. Такую версию выдвинул в интервью МК бывший генеральный конструктор «Антонова», где был разработан Ан-148, Дмитрий Кива.

«У командира есть перед глазами табло, где написано: включите обогрев ПВД (приемников воздушного давления). И если второй пилот не включил, то у командира срабатывает предупреждение. Срабатывает также световая сигнализация — желтым цветом горит кнопка», — рассказал Кива.

По словам бывшего генерального конструктора «Антонова», одна из систем предупреждения могла не сработать. Однако ситуацию, при которой отключились и световая сигнализация, и индикация на табло, он полностью исключил.

Другой источник изданий из авиаотрасли также предположил, что у Ан-148 могла или не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков, или они по каким-то причинам не обращали внимания на предупреждения.

Читайте также: В Иране разбился пассажирский самолет

«Судя по тому, что действия экипажа были абсолютно рассогласованными — командир нос вниз опускал, чтобы скорость набрать, второй пилот, наоборот, продолжал в прежнем режиме управлять лайнером — это значит, они не понимали, что происходит. То есть сигнализация, скорее всего, не сработала», — заявил он.

А могла сигнализация по каким-то причинам не сработать? Могла. Но такого сочетания не бывает, чтобы сразу не сработало табло с текстовым предупреждением и горящие желтые кнопки. То есть у правого пилота горят на кнопках лампочки, которые сигнализируют: обогрев не включен. Но и у командира загорается табло. Не может такого быть, чтобы одновременно две системы контроля, дублирующие друг друга, вдруг отключились.

Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился через несколько минут после вылета 11 февраля. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа, которые находились на борту.

Читайте также: Крушение Ан-148 под Москвой. Следствие получило важные расшифровки

Данные параметрического самописца показали, что после взлета приборы неверно показывали скорость самолета — скорее всего, из-за обледенения датчиков. Причина, по которой не работал обогрев, пока не установлена.

Дмитрий Кива занимал пост генерального конструктора АНТК имени Антонова с 2005 по 2015 года. До этого он был главным конструктором и заместителем генерального конструктора «Антонова».

Источник: Медуза

Читайте также: Die Welt: Российские пилоты подчас просто не умеют летать

Теги: кива, ан-148, авиакатастрофа

комментарии
главные новости
ЛЧ: "Шахтер" добыл волевую победу в матче против "Ромы"
ЛЧ: "Шахтер" добыл волевую победу в матче против "Ромы"312
"Викинги" вырвались вперед. Опубликован медальный зачет Олимпиады (+инфографика)
"Викинги" вырвались вперед. Опубликован медальный зачет Олимпиады (+инфографика)1890
Саакашвили теперь долго не сможет вернуться в Украину
Саакашвили теперь долго не сможет вернуться в Украину 640
В Харькове открылся новый медицинский вуз (видео)
В Харькове открылся новый медицинский вуз (видео)578
мнения
Записки Харьковского резервиста. День тридцатый - "наградной"
Іван РАКИЧ
Записки Харьковского резервиста. День тридцатый - "наградной"202
З якого пекла ми врятувалися
Виталий ПОРТНИКОВ
З якого пекла ми врятувалися515
Как легко и просто без всяких новых затрат сделать суды неподкупными
Александр КИРШ
Как легко и просто без всяких новых затрат сделать суды неподкупными611
Записки Харьковского резервиста. День двадцать девятый - экзамен для "тыловиков"
Іван РАКИЧ
Записки Харьковского резервиста. День двадцать девятый - экзамен для "тыловиков"332
Підтримую акцію поліцейських
Ірина ЄФРЕМОВА
Підтримую акцію поліцейських490
Записки Харьковского резервиста. День двадцать восьмой - начало последней недели
Іван РАКИЧ
Записки Харьковского резервиста. День двадцать восьмой - начало последней недели462
Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского
Арсен АВАКОВ
Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского911
Герои АТО

последние новости
21 февраля 2018
23:44
ЛЧ: "Шахтер" добыл волевую победу в матче против "Ромы"312
22:06
"Викинги" вырвались вперед. Опубликован медальный зачет Олимпиады (+инфографика)
"Викинги" вырвались вперед. Опубликован медальный зачет Олимпиады (+инфографика)1890
21:57
"Видишь ли, Володя…" Дипломат рассказал, как россияне "отнекивались", захватывая Крым790
21:47
Бывший генконструктор "Антонова" предложил свою версию катастрофы Ан-148 под Москвой1352
21:36
"Меняет игру". Астрофизик объяснил, почему запуск Falcon Heavy стал ключевым событием513
21:26
Лавров вне себя из-за закона о реинтеграции Донбасса1426
21:15
Экс-дипломат: В Украине катастрофическая ситуация с политиками топ-уровня (видео)
Экс-дипломат: В Украине катастрофическая ситуация с политиками топ-уровня (видео)495
21:05
Российский историк: В Кремле мыслят только войной, коварством и страхом623
20:54
Ситуация непредсказуемая. Ученые разгадали некоторые загадки Йеллоустоуна789
20:44
Хоть камни с неба? Политолог рассказал о большой беде оккупированного Крыма919
20:33
"Чуркин очень нервничал". Дипломат рассказал о письме Януковича, показанном в ООН921
20:29
Саакашвили теперь долго не сможет вернуться в Украину 640
20:21
Пономарь: Сегодня идеального выхода для Украины нет641
20:17
В Харькове открылся новый медицинский вуз (видео)
В Харькове открылся новый медицинский вуз (видео)578
20:08
В Сети показали, как люди "дрессируют" четырехногого робота (видео)
В Сети показали, как люди "дрессируют" четырехногого робота (видео)361
19:57
На матч ЛЧ "Шахтер" - "Рома" прилетел посол Италии
На матч ЛЧ "Шахтер" - "Рома" прилетел посол Италии254
19:56
"Речь идет о гораздо большем". Волкер намекнул, что Javelin для ВСУ – это лишь начало704
19:44
"А вы готовы?" Климкин заявил, что готов признать вину украинцев за Волынь603
больше новостей
новости партнеров

Загрузка...
delta = Array ( [1] => 0.00095200538635254 [2] => 0.057605981826782 )