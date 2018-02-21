Российский медалист Олимпиады признал наличие допинга в своем организме

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена, которое агентству передал глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — говорится в документе.

Крушельницкий подчеркивает, что никогда не употреблял допинг и не нарушал спортивных правил. При этом он признал «факт формального нарушения» антидопинговых правил.

«Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков», — добавил спортсмен.

Напомним, керлингист Александр Крушельницкий завоевал в Пхенчхане бронзу в паре с Анастасией Брызгаловой.

Источник: Дождь