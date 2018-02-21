Аваков обрадовал пенсионеров системы МВД (фото)

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що з 1 січня 2018 року всі категорії пенсіонерів органів системи МВС отримають підвищену пенсію. Зокрема, це військовслужбовці та працівники Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції.

Відповідне рішення закріплене в постанові Кабінету Міністрів від 30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Про це Арсен Аваков заявив сьогодні, 21 лютого, під час селекторної наради.

«Останнім часом питання пенсійного забезпечення людей в погонах стало улюбленою темою для спекуляції і політичних ігор. Я думаю, що на цьому варто поставити крапку і закрити цю тему. Після тривалої дискусії, яка велася практично рік і дуже активно останній місяць, Прем'єр-міністр прийняв рішення щодо пенсій для військовослужбовців та працівників Міністерства внутрішніх справ. Йдеться про дві фундаментальні речі, які нам вдалося закріпити. Перше - всім категоріям пенсіонерів органів системи МВС підвищена пенсія буде нарахована з 1 січня 2018 року. Тобто сьогодні рішення прийнято, із завтрашнього дня почнуться нарахування», - сказав міністр внутрішніх справ.

Арсен Аваков пояснив, що для особового складу, який зараз перебуває на службі, будуть нараховуватися підвищені пенсії.

«За новим законом для людей, які зараз перебувають на службі в системі МВС, буде нараховуватися підвищена пенсія. В подальшому будь-яка індексація заробітної плати діючих офіцерів НГУ та НПУ, ДСНС, ДПСУ буде прив’язана до пенсій», - сказав міністр.

Державний секретар МВС Олексій Тахтай пояснив, що з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року всі категорії пенсіонерів МВС щомісяця будуть отримувати пенсійні виплати у новому перерахованому розмірі плюс доплата з 2016 року.

«Щодо перерахунку пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб", а саме: військовослужбовцям ДПСУ, НГУ, особам рядового та начальницького складу ДСНС. Перерахунок проводиться з 1 січня 2018 року. Пенсії визначатимуться за рахунок - посадового окладу, спеціального звання та надбавки за вислугу років, що визначено станом на 1 березня 2018 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 30. 08.2017 року. Виплата пенсій буде проводитися наступним чином - з 1 січня 2018 року старий розмір пенсії буде плюсуватися з 50% від суми підвищення. З 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року старий розмір пенсії та 75% від суми підвищення. З 1 січня 2020 року повноцінно новий перерахований розмір пенсій», - сказав Олексій Тахтай.

Він додав, що завдяки виваженій позиції МВС збережено новий, прозорий, диференційований підхід щодо призначення пенсій. Це в подальшому забезпечить гідний розмір пенсійного забезпечення працюючих військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів та інших військових формувань.

Радник міністра внутрішніх справ Василь Дурдинець підкреслив, що ветерани МВС вже давно ведуть діалог з міністерством щодо перерахунку пенсій.

«Я дуже вдячний МВС за принципову позицію в питанні пенсійного забезпечення ветеранів органів внутрішніх справ. Декілька років тому ми почали цивілізований діалог і, нарешті, підійшли до його логічного завершення», - сказав Василь Дурдинець.

Джерело: Департамент комунікації МВС України