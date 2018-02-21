Дыминского выпустили из-под стражи

Апелляционный суд Киева 19 февраля отменил постановление Печерского районного суда об избрании бизнесмену Петру Дыминскому меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Дыминского Николай Лысый.

«19 февраля 2018 года Апелляционный суд г. Киев удовлетворил апелляционную жалобу адвоката и отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киев от 18 декабря 2017 года об избрании подозреваемому Дыминскому П.П. меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

По его данным, «закрытие уголовного производства и опровержение подозрения водителю Андрею Борщу признаны необоснованными», а материалы вернули Генеральной прокуратуре для досудебного расследования.

Напомним, 18 августа автомобиль львовского бизнесмена стал участником аварии, в результате которой погибла девушка.

12 декабря Генпрокуратура сообщила, что суд санкционировал задержание Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП во Львовской области, а также доставку его в суд для избрания меры пресечения — содержание под стражей.

Источник: InfoResist