"Викинги" вырвались вперед. Опубликован медальный зачет Олимпиады (+инфографика)

На Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане разыграно 76 комплектов медалей из 102.

Как сообщает "Апостроф", Норвегия после победы лыжников в командном спринте и конькобежцев в командной гонке преследования стала единоличным лидером медального зачета. Теперь у "викингов" 13 наград высшей пробы. Германия 20 февраля также взяла одно "золото". Немцы проигрывают норвежцам одну золотую медаль.

Третье место уверенно держит сборная Канады с девятью золотыми медалями.

Пятерку лидеров таблицы медалей замыкают Нидерланды и США - по 6 золотых медалей. Нидерландцы опережают американцев по серебряным медалям.

Напомним, первую и пока единственную медаль Украине принес фристайлист Александр Абраменко, завоевав "золото" в акробатике. Украина в медальном зачете занимает 18-е место.

По количеству медалей пальму первенства держит Норвегия. Потомки викингов завоевали уже 33 награды. Немцы завоевали 24 медали, Канада - 21, Нидерланды и США - по 16, Франция - 14, а ОАР - 13.

Норвежцы также завоевали наибольшее количество серебряных медалей - 11. Также норвежцы вместе с олимпийскими атлетами из России лидируют по количеству бронзовых наград - 9.

География медалистов такова - награды завоевали уже представители 27 стран из трех континентов. Впервые за 30 лет медаль завоевала представительница Лихтенштейна.