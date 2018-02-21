спорт

ЛЧ: "Шахтер" добыл волевую победу в матче против "Ромы"

21 февраля 2018
23:44
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" в Харькове одолел итальянскую "Рому" 2:1!

Гости открыли счет в конце первого тайма - отличился Дженгиз Юндер. Во втором тайме "горняки" не только отыгрались, но и вышли вперед -Ферейра на 52-й минуте сравнял счет, а через двадцать минут Фред со штрафного установил окончательный итог матча - 2:1.

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Теги: лига чемпионов

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