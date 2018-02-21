ЛЧ: "Шахтер" добыл волевую победу в матче против "Ромы"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" в Харькове одолел итальянскую "Рому" 2:1!

Гости открыли счет в конце первого тайма - отличился Дженгиз Юндер. Во втором тайме "горняки" не только отыгрались, но и вышли вперед -Ферейра на 52-й минуте сравнял счет, а через двадцать минут Фред со штрафного установил окончательный итог матча - 2:1.