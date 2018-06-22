общество

На Луганщине пограничники не дали украинцам переправить товары в Россию

22 июня 2018
14:06
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Об этом сообщает Госпогранслужба

Інформацію про можливе порушення державного кордону прикордонники отримали від оперативних підрозділів. Тому на цей напрямок було вислано додаткові прикордонні наряди. Вже невдовзі на відстані 50 м від кордону, в районі населеного пункту Розсипне Луганської області, правоохоронці зупинили два автомобілі «УАЗ». Ними 5 громадян України намагались перемістити через державний кордон до РФ автозапчастини для автомобілів в асортименті та велику кількість курячих яєць.

Осіб затримано, встановлюються деталі правопорушення. Товар буде передано встановленим порядком співробітникам ДФС України у Луганській області.

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Теги: пограничники

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