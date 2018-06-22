политика

Портников: Почему Трамп не договорится с Путиным

22 июня 2018
14:32
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Если Путин хочет встречи, он должен предложить Трампу что-то для собственного шоу американского президента

Информации о возможной встречи президентов США и России появляется все больше. Британская Times утверждает, что такая встреча может состояться или до июльского саммита НАТО или сразу после этой важной для Украины встречи, пишет на ЕспресоТВ журналист Виталий Портников.

Конечно, европейцы хотели бы, чтобы Трамп встретился с Путиным после саммита - чтобы проинформировать Путина о его итогах. У американского президента может быть другой подход - послушать Путина до саммита НАТО, чтобы проинформировать союзников о итогах этой встречи и возможных компромиссах со стороны России. Но и то, и другое особого значения не имеет.

Не имеет потому, что после саммита "большой семерки" Трамп - больше не лидер свободного мира. Он, скорее, находится в этом свободном мире в определённой политической изоляции. Ничего хорошего в этом нет. Но в России это тоже понимают. И понимают, что никакие договоренности с Трампом не становятся договорённостями с "коллективным Западом". Нет смысла идти на компромиссы, нет смысла идти даже на обман - если никаких результатов не будет.

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Тоже самое касается и решений Трампа в американском контексте. Что может предложить России президент, который зависит от консервативных советников-"ястребов" и конгресса, чьё большинство настроено по отношению к Путину крайне отрицательно? К тому же приближаются выборы в конгресс - и в Кремле будут ожидать их результатов, чтобы понять, что вообще сможет Трамп в ближайшей перспективе.

Тем не менее, эта встреча может состояться. Она важна обоим президентам. Трамп покажет, что он находится в диалоге даже с оппонентами - и способен достигать результата в этом диалоге. Путину просто нужна встреча с американским президентом для доказательства собственного величия. А то уже даже северокорейский диктатор имел свой звездно-полосатый час, а российский правитель - нет. Непорядок! Подать сюда Трампа, пусть пошоуменит на камеры российских телеканалов, пусть даст возможность российским пропагандистам рассказать, как американский президент смущался в присутствии Путина, этого настоящего лидера современного мира.

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Но есть одно обстоятельство. Если Путин действительно хочет встречи, он должен предложить Трампу хотя бы что-то для собственного шоу американского президента. Так, как предложил это Ким Чен Ын. Пока что неясно, как будет осуществляться программа денуклиаризации Корейского полуострова, продолжаются санкции против Пхеньяна, однако Трамп выглядит бесспорным победителем. И не только в глазах своих сторонников.

Именно такой фокус требуется от Путина. Но что он может предложить американскому президенту, чтобы сыграть свою роль в его шоу? Не обязательно по Украине. По Сирии, по Ирану, по разоружению. Хотя бы где-то нужен прорыв. И это - главная проблема, которая может помешать встрече. Договариваться пока что не о чем.

Шоу Трампа и шоу Путина - это программы для разных аудиторий.

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Теги: портников, трамп, путин

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