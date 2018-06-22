Египтяне подадут жалобу на судейство матча Россия - Египет

Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство матча Россия - Египет. Главным арбитром встречи был Энрике Касерес (Парагвай).

Египтяне недовольны тем, что судья не воспользовался подсказкой видеоарбитра в эпизоде, когда Марван Махсен упал в штрафной россиян. Египтяне считают, что судья обязан был назначить пенальти.

Также африканская сборная недовольна эпизодом, в котором был забит гол. Египтяне считают, что Артем Дзюба нарушил правила против Ахмеда Фатхи. Из-за чего капитан египтян срезал мяч в свои ворота, сообщает newsru.co.il.

Напомним, россияне победили 3:1 и вышли в плэй-офф.