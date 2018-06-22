МВФ прекращает финансовую помощь Греции

Международный валютный фонд (МВФ) прекращает участие в программе финансовой помощи Греции. Срок, в течение которого было необходимо предоставлять деньги Афинам, "однозначно истек", заявила в ночь на пятницу, 22 июня, директор-распорядитель фонда Кристин Лагард на встрече министров финансов Еврогруппы в Люксембурге.

Лагард также пообещала оценить стабильность греческого долга после консультаций с властями в Афинах, которые начнутся на следующей неделе. По ее словам, дополнительные меры по поддержке выходящей из кризиса страны, о которых договорились министры финансов еврозоны, в среднесрочной перспективе улучшат стабильность долга и снизят риски рефинансирования Греции. Вместе с тем у МВФ остаются сомнения относительно долгосрочной стабилизации долга, добавила Лагард.

Льготные условия и отсрочка возвращения кредитов

На встрече в Люксембурге Еврогруппа договорилась о льготных условиях для Греции после окончания третьей программы финансовой помощи. Афины получат 15 миллиардов евро на создание резервного запаса, а также значительные послабления по возврату кредитов, сообщил глава Еврогруппы Марио Сентено. Меры включают, в частности, предоставление дополнительного срока до начала погашения кредитов. Первоначально предполагалось, что Греция начнет возвращать кредиты в 2023 году, теперь этот срок отложен еще на десять лет.

Срок действия последней программы помощи Афинам истекает 20 августа. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В свою очередь правительство Греции провело многочисленные крайне непопулярные реформы. В настоящее время экономика страны вновь растет.

Источник: DW