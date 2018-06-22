Польша усиливает восточный фланг и ставит в строй "советские" танки

Польское агентство военного имущества, которое избавляет Вооруженные силы страны от морально и физически устаревшей техники, продавая его зарубежным покупателям, передаст несколько десятков танков Т-72 времен Организации Варшавского договора на модернизацию "для своих". Об этом пишет ЛИГА со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

По данным газеты, эта старая бронетехника была подготовлена для продажи Иордании, хотя глава агентства Кшиштоф Фальковский утверждает, что ее собирались продать "одной из стран северной Африки". Но политика изменилась, и теперь Варшава считает, что лишними эти танки не будут.

После модернизации их передадут в армию этой страны НАТО и включат состав двух бронетанковых бригад, которые хотят сформировать и оснастить как можно быстрее - и недорого. Поставки Т-72 позволят сэкономить на обслуживании и подготовке экипажей, так как система подготовки танкистов для этой техники существует в Польше уже много лет.

"На данный момент у нас нет другого способа быстро и относительно дешево оснастить две бронированные бригады, которые вскоре будут созданы", - объяснил специалист в области бронетехники Войцех Лучак.

За два десятилетия существования агентство побудило армию Польши избавиться от ненужной недвижимости и изношенного оборудования, передав Минобороны и МВД вырученные от этого средства (около 1,9 млрд злотых) на новую технику.

Как отмечает газета, в последние годы возвращают в строй не только старую технику, но и давно заброшенные казармы в старых гарнизонных зданиях.