Пономарь: Все должны знать об этом накануне возможной встречи Трампа и Путина

«Информация, которую все должны знать накануне возможной встречи Трампа и Путина в следующем месяце.

С 2008 года российские олигархи купили у Трампа недвижимости на 109 млн долл (86 сделок, все - кэш).

Напомню, что первые пять кондо представители криминала СССР (доказано в суде США, что деньги грязные) купили у Трампа в 1984 году. А первый визит Трампа в СССР совершен в 1986 году. И далее их (визитов) было очень много.

Все буде добре».- подытожил Пономарь.