Психологи провели тимбилдинг для харьковских гвардейцев-срочников (фото)

У Слобожанській бригаді завершується психологічний адаптаційний курс для гвардійців, яких шість тижнів тому призвали на військову службу. Вони вже пройшли початковий етап згуртування у своєму першому військовому колективі – навчальних взводах. Зараз, після їх розподілу у підрозділи з’єднання вони повинні пройти етап повноцінного командостворення та навчитися основам першої психологічної допомоги.

Солдату Олександру Халієву 21 рік, він приїхав на служби із міста Суми. Тут, у військовій частині, він вперше взяв участь у тренінгах з психології. Під час минулих тренінгів усвідомив, що він тепер солдат, військовослужбовець, частина військового колективу. А сьогодні на заняттях психолог навчив хлопця, та його побратимів корисним навичкам психологічної допомоги та самодопомоги, про які до цього Олександр навіть не чув.

«Я розумію, що на службі може трапитися будь-яка екстремальна ситуація. Тепер я готовий до цього, і буду знати як допомогти собі або товаришу при шоковому стані», – розповідає солдат Халієв.

Психологи також провели з гвардійцями вправи за програмою командоутворення «тімбілдінг», які використовують досвідчені коуч-тренери з працівниками бізнесу. Як розповідають військові психологи 5 Слобожанської бригади такі вправи орієнтовані і на встановлення контролю за власним тілом.

«На свіжому повітрі, з використанням підручних засобів – сьогодні це була мотузка, ми у форми гри встановлювали контакт між солдатами. Вони вже знають один одного, позаду 6 тижнів служби. Але тепер вони починають довіряти один одному на іншому рівні», – зазначає начальник відділення психологічного забезпечення підполковник Станіслав Кузнецов.

Спілкуванням з військовими психологами буде супроводжуватися уся служба солдатів-строковиків. Вони постійно проходять тестування та бліцопитування. Робота психологів зосереджується також і на визначені клімату у колективі та попередженні міжособистісних та групових конфліктів.

Молодший лейтенант Діана Краснікова