"Дал очередь в небо". Украинский снайпер ночью уничтожил пулеметчика боевиков (+видео)

В первых числах мая 2018 года на фронтовой линии в Приазовье снайпер морской пехоты ВСУ, чья винтовка оснащена приобретенным на народные средства тепловизорным прицелом, ликвидировал пулеметчика гибридной российской армии. Соответствующее видео обнародовал у себя в Facebook "снайперский" волонтер Serg Marco.

По данным военных, на которых ссылается источник, ночью пулеметчик так называемого "9-го отдельного мотострелкового полка" террористической организации ДНР решил пострелять по позициям украинских морпехов. Боец ВСУ сделал выстрел, ориентируясь на вспышки пулемета.

"Выстрел, за который можно было бы получить нехилое уважение на соревнованиях. Если бы, конечно, на соревнованиях было упражнение "высунуться из окопа в 300 м от работающего пулеметчика и стрелять в голову с неудобного положения", - пишет он.

Как уточняет волонтер, после результативного выстрела боевик на позиции "Высота" под Пикузами (экс-Коминтерново) откинулся назад, зажав спусковой крючок, и дал длинную очередь в небо.

"А уже утром пришло и подтверждение по радиоперехватам (о попадании украинского снайпера, - ред.)", - резюмировал Serg Marco.