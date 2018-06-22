Немецкие инженеры создали удивительного подводного робота (+видео)

Инженеры робототехнической компании Festo сконструировали автономную двигательную систему с плавниками, которая отдаленно напоминает какое-то древнейшее водоплавающее животное. Результат авторы представили в видеоролике с акваботом BionicFinWave.

Ранее с разным успехом неоднократно предпринимались попытки разработать систему с таким принципом движения в воде. Но немецкие специалисты продвинулись в том, что применили относительно простое инженерное решение с цельными силиконовыми плавниками, двумя сервоприводами, работающими от аккумуляторов, микропроцессором и беспроводной связью.

Водоплавающие роботы в будущем могут применить для мониторинга подводной среды - как для мирных целей, так и для военного применения.

В июне 2018 года американский беспилотник MQ-9 Predator B "Ikhana" от NASA впервые без самолета поддержки был использован в научно-исследовательской миссии в воздушном пространстве, где летают коммерческие и гражданские транспортные средства.

Источник: ЛИГА