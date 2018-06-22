политика

WSJ: В Вашингтоне существует секретный клуб, члены которого правят Америкой

22 июня 2018
17:52
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В Вашингтоне, где люди охотно набивают себе цену и сплетничают, где почти ни один разговор не защищен от огласки, на Капитолийском холме существует один бастион секретности.

Об этом пишут журналистки The Wall Street Journal Дженет Хук и Натали Эндрюз.

«The Chowder and Marching Club («Клуб чаудера и маршировки» (англ.), чаудер — блюдо американской кухни. — Прим. ред.) окружен столь плотным покровом тайны, что его члены не желают признавать даже факт его существования», — говорится в статье. «Я даже не знаю, о чем вы говорите», — заявила член Палаты представителей Илеана Рос-Лехтинен.

«Когда ей напомнили, что в 2014 году она выложила в Twitter свое фото в поварском колпаке и полосатом фартуке с эмблемой Chowder and Marching — наряде, который надевают на банкеты в клуб, она признала свою оплошность», — пишут авторы. «Вероятно, после этого они меня придушили, — сказала член Конгресса. — Первое правило клуба Chowder: «Мы не говорим о Chowder».

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«Chowder and Marching Club — объединение бывших и действующих членов Палаты представителей — республиканцев, вступить в него можно только по приглашению, он существует почти 70 лет. Члены клуба встречаются вечером по средам в Капитолии США. Раз в несколько лет члены собираются на банкет, нарядившись в фартуки и смешные колпаки», — сообщают авторы.

При конфиденциальных интервью изданию удалось выяснить следующее: заседания проводятся еженедельно в период сессий Палаты представителей, на них выпивают, ужинают, а также беседуют о политике и политических курсах. Происхождение названия клуба неясно.

Клуб основали в 1949 году два будущих президента США — Ричард Никсон и Джеральд Форд, в то время — члены Палаты представителей. Отдел истории этого органа утверждает, что клуб возник, когда молодые законодатели сплотились против законопроекта о ветеранской пенсии.

У клуба нет конкретной повестки дня. «Не то чтобы из него поступают законы», — сказал анонимный источник.

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Издание пишет: «Цель клуба — всего лишь предоставить законодателям — и молодым, и зрелым — площадку для встреч, налаживания связей и болтовни. Численность членов — несколько дюжин; ежегодно она наращивается по приглашениям. Законодатели, вне зависимости от идеологии, отбирают горстку новоизбранных членов Палаты представителей, которых, по-видимому, ожидает многообещающая карьера в Конгрессе».

«Второе правило клуба: членом Chowder становятся раз и навсегда. Законодателей, которые переходят из Палаты представителей в Сенат или на посты губернаторов (или даже в частный сектор), всегда рады видеть на заседаниях», — пишут авторы.

По данным издания, в клубе преобладают «республиканцы-традиционалисты и могущественные лица, в том числе председатели комитетов Палаты представителей и лица из руководства республиканской фракции в Сенате», — говорится в статье.

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«В Вашингтоне президента Трампа клуб служит убежищем для старой гвардии республиканцев, сказал один его член с большим стажем, местом встреч для политиков, которые питают любовь к политике и государственному управлению, хотя нынче такая любовь не в моде», — сообщает издание.

Один законодатель заговорил о клубе в сослагательном наклонении: «Если бы я состоял в Chowder and Marching, то, наверное, это было бы место, куда некоторые могли бы прийти и поговорить о политических событиях в своем штате и округе». Затем он признался: «Мы можем вести откровенный разговор на очень высоком уровне не только о вопросах, над которыми работаешь, но и как бы о фундаментальной политической среде, в которой мы действуем».

Источник: InoPressa

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Теги: США, власть

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