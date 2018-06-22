культура

В США 5-летний пацан разбил статую Афродиты за $132 тысячи (+видео)

22 июня 2018
16:00
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В США пятилетний мальчик схватил за грудь статую Афродиты за $132 тыс. и разбил ее. Об этом сообщает ABC News.

Мальчик пришел с матерью в помещения Общественного центра в городе Оверленд-Парк, штат Канзас. Судя по кадрам опубликованного видео, ребенок поднялся на постамент скульптуры и решил ее потрогать. Конструкция не выстояла и разбилась при падении.

Спустя несколько дней после инцидента мать мальчика Сара Гудман получила письмо из страховой компании. С нее потребовали $132 тыс. компенсации.

"Смотреть за несовершеннолетним ребенком – ваша прямая ответственность. Ваш отказ от контроля можно считать халатностью", – сказано в письме.

Сара Гудман отказалась выплачивать компенсацию. Она считает это требование возмутительным, поскольку, если скульптура такая ценная, то организаторам выставки стоило лучше заботиться о ее безопасности.

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Скульптура Афродиты, которую разбил ребенок, создал Билл Лайонс. Она выполнена из элементов стекла и зеркал. Скульптор отметил, что статуя не подлежит замене или восстановлению, поэтому он не сможет ее продать.

Источник: РБК-Украина

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Теги: дети, курьез

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