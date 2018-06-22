здоровье

Супрун рассказала, как Шурма двигал своего кума на начальника облздрава Харьковщины

22 июня 2018
13:48
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Об этом руководитель Министерства здравоохранения Украины написала на своей странице в соцсети:

Отримали депутатський запит. Народний депутат з опозиційного блоку Ігор Шурма вважає підривом авторитету України на світовій арені участь української делегації в роботі 71-ї сесії Всесвітньої Асамблеї охорони здоров’я, яку представляла наша команда. Вочевидь, особливо обурило регіонала, що у своїй промові я згадала злочини Росії проти України та вимогу звільнити українських бранців Кремля.

Саме за часів регіоналів, їхнього президента та уряду, Україна не платила членські внески у ВООЗ. Саме їхня влада намагалася викинути Україну з міжнародної спільноти та повернути до складу Росії. З того часу Україна вперше заплатила членський внесок у ВООЗ лише цьогоріч. Україна як самостійний суб‘єкт міжнародних відносин - очевидно обурює регіоналів з опозиційного блоку.

Це той народний депутат, який зробив свого часу помічником у ВРУ свого кума Богдана Федака. Особу, яка фігурувала у кримінальній справі з продажу немовлят за кордон та була засуджена до ув’язнення. У 2010 році Шурма пролобіював його на посаду головного лікаря Харківської обласної клінічної лікарні. А нещодавно намагався знову проштовхнути на голову департаменту охорони здоров’я Харківської області, проте наша команда не погодила цю кандидатуру. І зараз Богдан Федак намагається отримати посаду через суд.

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Це той народний депутат, який роками наживався на недосконалості медичної системи та грошах платників податків. А тепер, коли корупція стає все більш неможливою, намагається грубими маніпуляціями, брехнею та безпідставними звинуваченнями заважати трансформації системи охорони здоров’я.

Присутність таких обранців у Верховній Раді України - ось що насправді не має сенсу. Наявність таких народних депутатів у парламенті підриває авторитет України більше, ніж будь-що інше.

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Теги: Супрун, Шурма, Федак

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