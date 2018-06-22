В Харькове на ХТЗ водитель сбил подростка (видео 18+)

Авария с участием 15-летнего мальчика произошла 18 июня - около 23:00 на пересечении проспектов Архитектора Алешина и Александровского автомобиль Mitsubishi Lancer(водителю 36 лет) сбил ребенка.

Сегодня в сети появилось видео с регистратора автомобиля, под колеса которого отбросило ребенка.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, пострадавший в состоянии комы был госпитализирован, состояние ребенка медики оценивали как тяжелое.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Источник: АТН