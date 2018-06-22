В ЦАХАЛе пояснили, зачем на самом деле ХАМАСу презервативы (видео)

Менее чем за сутки свыше 100 тысяч человек просмотрели видеозапись с английскими титрами, опубликованную пресс-службой ЦАХАЛа, на которой показан процесс изготовление простейшего "шара-бомбы", запускаемого из сектора Газы на территорию Израиля.

До того эта видеозапись-инструкция была распространена активистами ХАМАСа в социальных сетях. На видео показан процесс изготовления простейшего взрывного устройства на основе "спичечной серы" и начинки петард, с контейнером, вырезаемым из любой жестяной банки и снабженным фитилем. При этом шар, несущий такую конструкцию, надувается не гелием, а углекислым газом, выделяемым при смешивании в бутылке уксуса и соды.

На видео показан вариант изготовления летающей конструкции на основе обычного презерватива.

ЦАХАЛ отмечает, что применение таких примитивных зажигательных бомб уже привело к обширным пожарам на израильской территории.

Источник: newsru.co.il