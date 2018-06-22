ВВС Турции продолжают военную операцию на севере Ирака, направленную на ликвидацию боевиков террористической организации РПК, говорится в сообщении Генштаба Турции, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечается, что операция по ликвидации террористов проводится в иракском районе Хакурк, пишет Тренд.

«В рамках операции ликвидировано как минимум девять террористов РПК», - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступили к новой военной операции на севере Ирака.

Глава государства отметил, что ВВС Турции, используя 20 самолетов, уничтожили 14 баз террористов РПК на севере Ирака.

«Турция действует решительно в борьбе с РПК», - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что в рамках операции против террористической РПК на севере Ирака турецкие военные продвинулись вглубь иракской территории на 73 километра.