политика

Военэксперт объяснил, чего больше всего боятся "зеленые человечки", захватившие Крым

22 июня 2018
16:25
718
Поделиться:

«Зеленые человечки«, которые захватывали украинский Крым, больше всего боятся идентификации.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, команда сообщества гордится полугодичной работой над дампом писем одного из начальников продовольственной части Южного военного округа России (его передал Украинский киберальянс).

«Мы установили 1098 кадровых российских военных, которые оккупировали Крым… более тысячи фамилий, имен, отчеств с военными рангами, званиями и должностями, с информацией о том, где и когда они совершали преступление без срока давности. Это те же самые ССовцы, которых до сих пор вылавливают, хотя они уже еле ходят. Это главное наше разоблачение», — отметил Макарук.

Читайте также: Тымчук: если "забыть о Крыме", будет не "мир" - будет война

Он уточнил, что читает лекции некоторым украинским спецназовцам о том, как с умом пользоваться соцсетями и электронной почтой, чтобы не стать жертвами врага.

«Давайте назовем вещи своими именами: в военных академиях до сих пор не преподают таких специальностей, как CEO и SMM. И при этом мы должны как-то вести информационную войну. Учат военных журналистов, которые должны писать стенгазеты по советскому лекалу, однако никто не понимает, что лучшая судьба этой макулатуры — стать скатертью для банки тушенки. После того, как ребята ее съедят, то полезут в телефон листать ленту новостей в Facebook», — сказал он.

Макарук подчеркнул, что государственной политики в области воспитания CEO и SMM-специалистов нет.

«У нас только недавно приняли закон о Силах специальных операций, в котором наконец отвели место информационно-психологическим операциям. Только недавно одобрили доктрину информационной безопасности, где написано, кто и за что отвечает», — подытожил он, уточнив, что в РФ информационная работа никуда не делась еще со времен КГБ.

Читайте также: Оккупанты в Алупке арестовали крымскую татарку

Теги: Крым, оккупация

комментарии
главные новости
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)99
Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу
Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу165
Филарет: Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом
Филарет: Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом245
Замглавы Нацполиции: Полиция будет работать на таможне в рамках закона
Замглавы Нацполиции: Полиция будет работать на таможне в рамках закона168
мнения
Заложники Светлого Имени
Александр КИРШ
Заложники Светлого Имени187
По поводу возможной скорой встречи Трампа с Путиным
Олег ПОНОМАРЬ
По поводу возможной скорой встречи Трампа с Путиным858
Относительно рассмотрения ВР законопроекта "О национальной безопасности"
Дмитрий ТЫМЧУК
Относительно рассмотрения ВР законопроекта "О национальной безопасности"407
"Афганцы", включите мозги!
Сергей ЦЫГИПА
"Афганцы", включите мозги!728
Тест на протест
Ірина ЄФРЕМОВА
Тест на протест406
Який це був вибух – Драч
Виталий ПОРТНИКОВ
Який це був вибух – Драч519
Относительно штурма Рады
Дмитрий ТЫМЧУК
Относительно штурма Рады579
Герои АТО

последние новости
Сегодня
18:42
Заседание ОПЕК. В ОАЭ заявили, что решение по добыче нефти будет принято единогласно1
18:30
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)99
18:17
Ученые нашли в Тихом океане зеленых светящихся акул (+видео)
Ученые нашли в Тихом океане зеленых светящихся акул (+видео)115
18:05
Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу165
17:52
WSJ: В Вашингтоне существует секретный клуб, члены которого правят Америкой221
17:40
Филарет: Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом245
17:27
Археологи раскопали в Швеции пивной "заводик" времен железного века (+фото)
Археологи раскопали в Швеции пивной "заводик" времен железного века (+фото)159
17:15
Замглавы Нацполиции: Полиция будет работать на таможне в рамках закона168
17:02
Reuters: Лидеры Евросоюза продлят санкции против России, даже Конте224
16:50
В Украине резко сократилось число чиновников227
16:37
Допрыгался! В Калифорнии машина уволила разработчика291
16:25
Военэксперт объяснил, чего больше всего боятся "зеленые человечки", захватившие Крым712
16:12
В Харькове на ХТЗ водитель сбил подростка (видео 18+)
В Харькове на ХТЗ водитель сбил подростка (видео 18+)296
16:00
В США 5-летний пацан разбил статую Афродиты за $132 тысячи (+видео)
В США 5-летний пацан разбил статую Афродиты за $132 тысячи (+видео)293
15:47
Харьков признали самым комфортным городом Украины (+инфографика)981
15:22
Пономарь: Все должны знать об этом накануне возможной встречи Трампа и Путина676
15:10
Немецкие инженеры создали удивительного подводного робота (+видео)
Немецкие инженеры создали удивительного подводного робота (+видео)340
14:57
"Дал очередь в небо". Украинский снайпер ночью уничтожил пулеметчика боевиков (+видео)
"Дал очередь в небо". Украинский снайпер ночью уничтожил пулеметчика боевиков (+видео)924
больше новостей
новости партнеров

Загрузка...
delta = Array ( [1] => 0.0011990070343018 [2] => 0.17682409286499 )