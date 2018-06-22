Порошенко представил нового губернатора Донецкой области

На замену недавно ушедшему в отставку Павлу Жебривскому пришел генерал-майор СБУ Александр Куць.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Александр Куць назначен новым руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации. Об этом во время визита в Краматорск сообщил президент Петр Порошенко, которого цитирует liga.net.

"По новому главе ОВГА я руководствовался двумя факторами: мы должны обеспечить безопасность на территории Донецкой области, и мы должны применить исчерывающий перечень мер, чтобы приблизить Украину к миру", - сказал он.