Археологи раскопали в Швеции пивной "заводик" времен железного века (+фото)

Археологи Лундского университета обнаружили на раскопках Уппокра в Швеции следы древнейшего солода для приготовления пива – ему оказалось более 1500 лет, сообщает Phys.org.

Рядом с остатками составляющих для древнего пива были обнаружены низкотемпературные печи, использовавшиеся для сушки зерен. Именно это, по словам ученых, является доказательством существования традиции пивоварения в Швеции периода железного века (в Скандинавии этот период продлился до 1000 года нашей эры). Археологи часто находят следы древних зерновых культур, но признаки их тепловой обработки и превращения в солод обнаруживаются крайне редко.

Рядом с древней находкой жилых домов не оказалось. Скорее всего, пиво варили во время общих праздников или в торговых местах.

Источник: Вокруг света. Украина