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Археологи раскопали в Швеции пивной "заводик" времен железного века (+фото)

22 июня 2018
17:27
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Ученые доказали, что пиво шведы варили еще в железном веке. Древние скандинавы делали солод из пророщенных зерен пшеницы

Археологи Лундского университета обнаружили на раскопках Уппокра в Швеции следы древнейшего солода для приготовления пива – ему оказалось более 1500 лет, сообщает Phys.org.

Рядом с остатками составляющих для древнего пива были обнаружены низкотемпературные печи, использовавшиеся для сушки зерен. Именно это, по словам ученых, является доказательством существования традиции пивоварения в Швеции периода железного века (в Скандинавии этот период продлился до 1000 года нашей эры). Археологи часто находят следы древних зерновых культур, но признаки их тепловой обработки и превращения в солод обнаруживаются крайне редко.

Рядом с древней находкой жилых домов не оказалось. Скорее всего, пиво варили во время общих праздников или в торговых местах.

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Источник: Вокруг света. Украина

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Теги: археологи, Швеция, пиво

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