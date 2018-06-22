В Украине резко сократилось число чиновников
22 июня 2018
16:50
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о сокращении числа государственных служащих в стране на 20% с 2015 года.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
По словам Порошенко, значительное сокращение чиновников предусматривал закон о государственной службе, созданный с привлечением опыта многих государств.
Президент также отметил необходимость проведения работы по восстановлению престижа государственной службы.
"Прозрачность конкурсов, независимое оценивание является мощным стимулом того, чтобы государственные служащие развивались", - сказал Порошенко.
Источник: Апостроф