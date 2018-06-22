политика

Reuters: Лидеры Евросоюза продлят санкции против России, даже Конте

22 июня 2018
17:02
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Несмотря на желание снять санкции против РФ, премьер Италии вместе со всеми подписался под очередным полугодичным продлением ограничительных мер

На следующей неделе европейские лидеры продлят санкции против России за ее агрессию против Украины до конца января 2019 года. Об этом со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС сообщило агентство Reuters.

Каждые шесть месяцев с середины 2014 года ЕС продлевает секторальные санкции против РФ: нынешний срок заканчивается в конце июля.

Решение продлить санкции последует за встречей лидеров Большой семерки, которая состоялась в Канаде в начале июня.

"Напоминаем, что продолжение санкций явно связано с неспособностью России продемонстрировать полное выполнение своих обязательств по минским соглашениям, и уважать суверенитет Украины", - говорится в коммюнике той встречи.

Итальянский глава прокремлевского правительства Джузеппе Конте ранее заявлял, что хочет вернуть Россию в G8 и отменить санкции против нее, но при этом также подписался под очередным продлением на встрече в Канаде.

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"Италия считает важным диалог с Россией, но это не означает, что система санкций может быть преодолена за ночь", - сказал Конте.

Источник: ЛИГА

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Теги: Евросоюз, россия, санкции

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