Замглавы Нацполиции: Полиция будет работать на таможне в рамках закона

Заступник голови Нацполіції Ігор Купранець зазначив, що розширення повноважень поліції під час проходження митного контролю ніяким чином не буде тиснути на бізнес.

Про це він сказав сьогодні, 22 червня, під час зустрічі з представниками бізнесу щодо боротьби правоохоронних органів з контрабандою на митниці.

«Напевно, комусь не сподобається наша діяльність і будуть казати про тиск на бізнес. Я хотів би в цьому плані дати посил – ми будемо все робити в рамках закону і це не буде тиском на бізнес», - зазначив Ігор Купранець.

Заступник голови Нацполіції наголосив, що у поліції немає мети показувати блискучі спецоперації спецпризначенців, всі дії будуть направлені лише на те, щоб громадяни України побачили реальні надходження до бюджету.

Нагадаємо, Арсен Аваков заявив, що у питаннях боротьби з контрабандою, правоохоронці розраховують на підтримку українських бізнесменів.

Джерело: Депаратамент комунікації МВС України