общество

Филарет: Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом

22 июня 2018
17:40
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Филарет отметил, что Москва глубоко обеспокоена, потому что может потерять статус самой большой церкви

Для Российской Федерации чрезвычайно важно сохранить влияние на Украину через церковь. Об этом в интервью изданию "Голос Украины" сказал предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет.

"Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом за первенство. Сейчас Московская церковь претендует на первое место в мировом православии, потому что она самая большая. Поэтому сейчас, когда встал вопрос о предоставлении томоса Украинской церкви, Москва глубоко обеспокоена, потому что может потерять статус крупнейшей церкви, основу для борьбы с Константинопольским патриархом за первенство. Вот почему брошены все силы на то, чтобы не допустить предоставления нам томоса. Для Москвы очень важно сохранить влияние через церковь в Украине", - отметил Филарет.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не вмешивается в церковные дела, поэтому новая церковь не будет государственной.

Источник: РБК-Украина

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Теги: филарет, УПЦ, автокефалия

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