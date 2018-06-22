Харьков признали самым комфортным городом Украины (+инфографика)

Журнал Фокус составил ежегодный рейтинг комфортности городов. Первое место в этом году занял Харьков.

В рейтинге участвовали столица и областные центры, за исключением оккупированных Донецка, Луганска, а также Севастополя и административного центра аннексированного Крыма – Симферополя.

Города оценивали в семи категориях (зарплаты и цены, образование и работа, деятельность мэрии, транспорт и инфраструктура, экология, безопасность, возможности для бизнеса). Максимум можно было набрать 100 баллов. При этом победитель набрал только 67,1.

Также в пятерку самых комфортных для жизни украинских городов попали Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).