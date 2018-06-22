Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу

Правительство Венгрии отказалось от своего требования к Украине безусловно отказаться от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

В частности, он отметил всеобщий прогресс в переговорах относительно языка образования в Украине.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы. Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это – наша единственная просьба", - добавил министр.

Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст.7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

"Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. – Ред.) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. - Ред). Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендацию о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона", - пояснил Сийярто.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Закон "Об основах государственной языковой политики" (Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".