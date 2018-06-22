политика

Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу

22 июня 2018
18:05
157
Поделиться:

Правительство Венгрии отказалось от своего требования к Украине безусловно отказаться от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда".

В частности, он отметил всеобщий прогресс в переговорах относительно языка образования в Украине.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы. Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это – наша единственная просьба", - добавил министр.

Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст.7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

Читайте также: Украинцы радикально изменили отношение к русскому языку (+инфографика)

"Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. – Ред.) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. - Ред). Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендацию о том, что частные школы не должны подпадать под требования этого закона", - пояснил Сийярто.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Закон "Об основах государственной языковой политики" (Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

Читайте также: Сенат США определился с размерами помощи Украине в 2019 году

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".

Читайте также: В Венгрии всех бездомных обеспечат кровом

Теги: Украина, Венгрия, мова

комментарии
главные новости
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)77
Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу
Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу157
Филарет: Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом
Филарет: Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом239
Замглавы Нацполиции: Полиция будет работать на таможне в рамках закона
Замглавы Нацполиции: Полиция будет работать на таможне в рамках закона166
мнения
Заложники Светлого Имени
Александр КИРШ
Заложники Светлого Имени185
По поводу возможной скорой встречи Трампа с Путиным
Олег ПОНОМАРЬ
По поводу возможной скорой встречи Трампа с Путиным858
Относительно рассмотрения ВР законопроекта "О национальной безопасности"
Дмитрий ТЫМЧУК
Относительно рассмотрения ВР законопроекта "О национальной безопасности"407
"Афганцы", включите мозги!
Сергей ЦЫГИПА
"Афганцы", включите мозги!728
Тест на протест
Ірина ЄФРЕМОВА
Тест на протест406
Який це був вибух – Драч
Виталий ПОРТНИКОВ
Який це був вибух – Драч519
Относительно штурма Рады
Дмитрий ТЫМЧУК
Относительно штурма Рады579
Герои АТО

последние новости
Сегодня
18:30
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)
В ХНУВСе состоялся выпуск студентов (+фото, видео)72
18:17
Ученые нашли в Тихом океане зеленых светящихся акул (+видео)
Ученые нашли в Тихом океане зеленых светящихся акул (+видео)100
18:05
Венгрия пошла на компромисс с Украиной по языковому вопросу137
17:52
WSJ: В Вашингтоне существует секретный клуб, члены которого правят Америкой202
17:40
Филарет: Без Украины Россия потеряет основу для соревнования с Константинопольским патриархом226
17:27
Археологи раскопали в Швеции пивной "заводик" времен железного века (+фото)
Археологи раскопали в Швеции пивной "заводик" времен железного века (+фото)153
17:15
Замглавы Нацполиции: Полиция будет работать на таможне в рамках закона165
17:02
Reuters: Лидеры Евросоюза продлят санкции против России, даже Конте219
16:50
В Украине резко сократилось число чиновников223
16:37
Допрыгался! В Калифорнии машина уволила разработчика289
16:25
Военэксперт объяснил, чего больше всего боятся "зеленые человечки", захватившие Крым703
16:12
В Харькове на ХТЗ водитель сбил подростка (видео 18+)
В Харькове на ХТЗ водитель сбил подростка (видео 18+)291
16:00
В США 5-летний пацан разбил статую Афродиты за $132 тысячи (+видео)
В США 5-летний пацан разбил статую Афродиты за $132 тысячи (+видео)291
15:47
Харьков признали самым комфортным городом Украины (+инфографика)976
15:22
Пономарь: Все должны знать об этом накануне возможной встречи Трампа и Путина668
15:10
Немецкие инженеры создали удивительного подводного робота (+видео)
Немецкие инженеры создали удивительного подводного робота (+видео)338
14:57
"Дал очередь в небо". Украинский снайпер ночью уничтожил пулеметчика боевиков (+видео)
"Дал очередь в небо". Украинский снайпер ночью уничтожил пулеметчика боевиков (+видео)917
14:45
Польша усиливает восточный фланг и ставит в строй "советские" танки368
больше новостей
новости партнеров

Загрузка...
delta = Array ( [1] => 0.00096797943115234 [2] => 0.18390202522278 )