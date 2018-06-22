Ученые нашли в Тихом океане зеленых светящихся акул (+видео)

Исследователи отмечают, что акулы, излучающие зеленый свет, водятся на очень большой глубине, куда почти не проникает солнечный свет. Выглядит данный процесс достаточно необычно. Хищники обнаружены в водах океана Южной Калифорнии, однако не исключается, что они водятся и в других местах. Ученые до сих пор не знали, что у данного вида акул светиться настолько ярко кожа. Схожей способностью отличается волнистая акула.

Предполагается, что когда хищник перебывает на менее значительной глубине, то его кожа поглощает солнечный свет, который преобразуется в зеленый оттенок. Данным образом акула может заманивать добычу или партнера, но узнать больше помогут последующие исследования.

Источник: dni24.com