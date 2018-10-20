Бойня в Керчи: Стало известно, чем была начинена взрывчатка

По состоянию на субботу, 20 октября, в медицинских учреждениях на лечении находятся 45 пострадавших при взрывах и стрельбе в Керчи. Среди них 25 детей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российского Минздрава.

«Три пациента остаются в состоянии крайней степени тяжести, в тяжелой степени — 10 человек, средней степени тяжести — 32 человека», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, у двух детей появились инфекционные осложнения: для консультации в Симферополь отправилась детская реанимационная бригада, в ближайшее время будет принято решение о переводе пациентов в московскую клинику. Состояние остальных пострадавших назвали стабильным.

Министр здравоохранения страны-оккупанта Вероника Скворцова сообщила, что большинство жертв трагедии в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений, а в больницы попали в основном пострадавшие от взрывов. Она уточнила, что в телах обнаружили многочисленные металлические предметы, которыми было начинено взрывное устройство.

Она уточнила, чем были начинены бомбы. «Это действительно страшное зрелище — болты, шайбы, изогнутые гвозди, металлические компоненты достаточно большой величины, некоторые с указательный палец. Ясно, что они грязные, инфицированные. В этой связи страшны эти разрывы, потому что тут же начинается воспаление, у ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами», — сообщила она.

Напомним, 17 октября четверокурсник Владислав Росляков устроил в своем колледже несколько взрывов, после чего начал расстреливать учащихся и преподавателей, а потом убил себя. Погибли 20 человек, ранения и травмы получили более 50. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»).