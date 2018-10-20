Дерзкое ограбление в Запорожье - у полицейских украли алкотестер
20 октября 2018
15:35
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В Запорожье неизвестные ограбили автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает издание oi.ua. В частности, злоумышленники вынесли из полицейской машины алкотестер марки Драгер.
По данным издания, правоохранители открыли по данному факту уголовное производство. Также известно, что на данный момент ведется поиск злоумышленников.
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