Макаревич записал новую песню по мотивам выступления Путина
20 октября 2018
15:41
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Андрей Макаревич решил ответить на выступление Путина на "Валдае" и написал сатирическую песню о "прямой дороге в рай".
Музыкант и лидер группы «Машина времени», опубликовал в своем Facebook видео, на котором он исполнил песню, посвященную выступлению Владимира Путина на «Валдае».
Предыстория: 18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться».
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