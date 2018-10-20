Макаревич записал новую песню по мотивам выступления Путина

Андрей Макаревич решил ответить на выступление Путина на "Валдае" и написал сатирическую песню о "прямой дороге в рай".

Музыкант и лидер группы «Машина времени», опубликовал в своем Facebook видео, на котором он исполнил песню, посвященную выступлению Владимира Путина на «Валдае».

Предыстория: 18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский президент ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться».

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