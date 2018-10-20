В Киеве кондуктора раздавило между двумя автобусами
20 октября 2018
15:53
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Трагедия произошла вчера в Дарницком районе столицы возле станции метро "Червоний хутор".
На конечной остановке для отстоя автобусов МАЗ начал движение. В это время женщина лет 60-ти попала в "слепую" зону между двумя автобусами и ее защемило между ними.
Как сообщает "Киев оперативный", женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте.
Как оказалось впоследствии, женщина - кондуктор, которая работала в одном из автобусов. Окончательные обстоятельства гибели работницы Киевпасстранса будет выяснять следствие.
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