Минобороны РФ купит 80 спутниковых американских телефонов

Минобороны РФ разместило на портале госзакупок извещение о покупке в 2019 году нескольких десятков аппаратов спутниковой связи американского производства.

Закупка будет производиться на закрытом аукционе, российские военные хотят в 2019 году получить 80 телефонов спутниковой связи Iridium по цене 41 тысяча 800 рублей за каждый аппарат. Таким образом, общая цена контракта составит 3 млн 334 тысячи рублей.

Система Iridium была создана в США и позиционируется как единственная система гражданской спутниковой связи, полностью покрывающая всю планету.