Осужденный в Сербии наемник вернулся воевать на Донбасс

32-летний серб Стеван Милошевич в Сербии был осужден условно на пять лет за участие в боевых действиях в Украине и при этом все равно вернулся на Донбасс. Об этом сообщает Радио Свобода.

Милошевич - один из 28 сербов, осужденных за участие в войне заграницей. Данные о нем Генпрокуратура передавала сербским госорганам.

Осужденный сейчас воюет на стороне террористов на временно оккупированной территории Луганской области, там также находится его жена-россиянка и сын. Как он поехал в Донбасс и кто ему помог, он не рассказывает.

В сербской прокуратуре отметили, что Милошевич окажется в тюрьме только в том случае, если против него откроют новое дело. Ему может грозить до 18 месяцев заключения. Он сам заявляет, что сербской тюрьмы не боится.