Харьковские полицейские научили детвору азам безопасности

Полисмены встретились с учениками Шевченковского района Харькова. Интерактивное занятия прошло в стенах городской библиотeкы им. В. Бeлинского.

"С помощью моделирования различных ситуаций школьные офицеры продемонстрировали детям как нужно себя вести, когда к тебе обращается незнакомец. Также они напомнили о правилах дорожного движения. Особое внимание было сосредоточено на правилах перехода проезжей части", - рассказали в патрульной полиции Харьковской области.

Кроме этого, полицейские рассказали школьникам об интернет-безопасности и как не попасть на крючок мошенникам.

В конце встречи патрульные ответили на вопросы, которые интересовали детей.