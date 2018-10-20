общество

Харьковские полицейские научили детвору азам безопасности

20 октября 2018
16:24
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Полисмены встретились с учениками Шевченковского района Харькова. Интерактивное занятия прошло в стенах городской библиотeкы им. В. Бeлинского.

"С помощью моделирования различных ситуаций школьные офицеры продемонстрировали детям как нужно себя вести, когда к тебе обращается незнакомец. Также они напомнили о правилах дорожного движения. Особое внимание было сосредоточено на правилах перехода проезжей части", - рассказали в патрульной полиции Харьковской области.

Кроме этого, полицейские рассказали школьникам об интернет-безопасности и как не попасть на крючок мошенникам.

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В конце встречи патрульные ответили на вопросы, которые интересовали детей.

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Теги: полиция
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