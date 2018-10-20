Харьковские полицейские научили детвору азам безопасности
20 октября 2018
16:24
495
Полисмены встретились с учениками Шевченковского района Харькова. Интерактивное занятия прошло в стенах городской библиотeкы им. В. Бeлинского.
"С помощью моделирования различных ситуаций школьные офицеры продемонстрировали детям как нужно себя вести, когда к тебе обращается незнакомец. Также они напомнили о правилах дорожного движения. Особое внимание было сосредоточено на правилах перехода проезжей части", - рассказали в патрульной полиции Харьковской области.
Кроме этого, полицейские рассказали школьникам об интернет-безопасности и как не попасть на крючок мошенникам.
В конце встречи патрульные ответили на вопросы, которые интересовали детей.
Читайте также: Под Харьковом утонул 16-летний рыбак
Теги: полиция