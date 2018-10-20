здоровье

В зоне ООС тестируют передовой хирургический отряд

20 октября 2018
16:37
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В районе проведения операции Объединенных сил на Луганщине медики 59-го мобильного госпиталя развернули передовой хирургический отряд. В непосредственной близости к линии фронта врачи на практике протестировали скорость развертывания пункта сортировки, противошоковой, операционной, палатки для раненых и эвакуационной. Все разместили максимально компактно и удобно.

Об этом сообщила Ярослава Зорина из мобильной пресс-группы ОТУ "Север".

– За рік це вже треті такі навчання. Але цього разу вони значно масштабніші. Раніше ми розгортали лише хірургічну бригаду. В автономному режимі вона могла працювати 72 години. Але на випадок загострення на фронті ми вирішили змінити цей час та збільшили штат і кількість майна. Це вже не бригада, а повноцінний передовий хірургічний загін з майже сорока чоловік, – розповідає командир 59-го мобільного госпіталю підполковник медичної служби Андрій Телефанко.
Завдання загону – підсилити військово-медичну службу визначеної бригади. Тобто це окремий лінійний підрозділ, який входить до складу госпіталю.

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– Оскільки на війні можливі санітарні втрати, ми збільшили кількість хірургів та анестезіологів, щоб на етапі медичної евакуації якомога швидше надати кваліфіковану меддопомогу. Додатково забезпечили їх необхідним медичним обладнанням та лікувальними препаратами, – продовжує підполковник Телефанко. – Тож загін може автономно працювати протягом 15 діб. Сьогодні працює його експериментальна модель, де ми відпрацьовуємо масове надходження поранених.

Всі ситуації, які відпрацьовували під час навчань – мали місце в реальному житті. Полковник медичної служби Олег Гончаров – лікар-анестезіолог, який неодноразово брав участь в аеромедичній евакуації поранених переконаний, що досвід, який лікарі набули за час війни, вкрай необхідно передавати колегам.

– Наприклад, в 2014 році ми евакуйовували з поля бою пораненого з масивною політравмою. Вся невідкладна допомога, яку ви спостерігали сьогодні в палатках, тоді відпрацьовувалася нами в повітрі. Тож такі навчання вкрай необхідні. Чим швидше ми надамо допомогу, тим більше шансів боєць отримає на життя. Якщо солдат знає, що за його спиною є лікар, який в разі загострення ситуації його врятує, воювати він буде впевнено.

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На початку наступного року медики планують провести ще одні навчання з уже затвердженим штатом і майном.

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Теги: оос
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