На Закарпатье появились билборды "Остановим сепаратистов"

В ночь на 20 октября в Закарпатской области появились билборды с надписью "Зупинимо сепаратистів" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства в Закарпатье. Сейчас правоохранители разыскивают, кто из местных жителей мог выполнить такой заказ

Об этом сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас, передает Укринформ.

“Эти билборды развесили очевидно ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, которые уже возникали на Закарпатье с раскруткой “венгерской темы” - когда два года назад в области появились стелы с венгерскими надписями. Следовательно, мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей”, - сказал Галас.

По его словам, сейчас правоохранители в области работают над тем, чтобы найти, кто собственно расклеивал эти билборды ночью с 19 на 20 октября.

По неофициальной информации, по всей области насчитали более двух десятков таких бордов.

На них изображены Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС, Иосиф Борто, заместитель председателя Закарпатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф.Ракоци в Берегове.