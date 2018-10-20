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Кардиологи рассказали, как сердечники могут продлить себе жизнь

20 октября 2018
16:48
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Людям, пережившим инфаркты, ишемию или инсульты, следует не сидеть на месте и совершать хотя бы минимальные движения каждые двадцать минут для максимального продления жизни. Об этом заявили ученые, выступавшие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто.

"Наше исследование показывает, что "сердечникам" стоит вставать с места каждые 20 минут и посвящать следующие семь минут легкой физической активности. Даже если в это время просто периодически вставать и прогуливаться по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день, если придерживаться этого графика активности", — рассказывает Айлар Рамади (Ailar Ramadi) из университета Альберты в Эдмонтоне (Канада).

По статистике ВОЗ, болезни сердца и сосудов, в том числе инфаркты, инсульты и хроническая сердечная недостаточность, являются главной причиной смерти людей на глобальном уровне. Каждый год от них умирает около 17 миллионов людей, и одной из главных причин развития этих болезней является гипертония и связанные с ней проблемы в работе сосудов.

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Низкий уровень физической активности считается одной из причин учащения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, проблем с костями в пожилом возрасте и целого ряда других проблем и болезней, связанных с накоплением в организме холестерина и других вредных веществ, или развитием хронических воспалений. Как показывают наблюдения ученых, даже небольшое повышение уровня физических нагрузок фактически в разы понижает шансы развития инфаркта и прочих проблем с сердцем и сосудами.

Рамади и ее коллеги задумались над тем, какой уровень минимальной физической активности будет полезен для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт, и проводящих большую часть времени сидя в кресле или лежа на диване.

Для этого они собрали группу из 132 добровольцев, страдающих от коронарной недостаточности, и проследили за тем, как часто они двигались и что они делали. Для этого они выдали каждому участнику эксперимента специальные часы-браслеты, следившие за их уровнем активности и передававшие данные ученым.

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Ученых интересовало то, как сильно различается уровень физической активности у подобных больных и других людей, не испытывавших подобных проблем в прошлом. Как показали эти наблюдения, "сердечники" действительно двигались заметно меньше нормы, сжигая на 770 меньше килокалорий, чем их здоровые сверстники.

Это, как считают исследователи, приводило к накоплению холестерина и других "вредных" жиров в их организме. Все эти вещества могут откладываться на стенках артерий, что заметно повышает вероятность повторного инфаркта или инсульта.

Их, соответственно, можно избежать, вставая с места каждые 20 минут и просто прогуливаясь по офису, квартире или по природе. В таком случае риск повторного приступа снизится до минимальных значений, заключила Рамади.

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Теги: кардиология
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