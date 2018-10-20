Пять автомобилей попало в ДТП под Одессой, есть жертвы (фото)

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием 5 автомобилей под Одессой. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще двое госпитализированы, сообщили в местной полиции.

Происшествие с участием автомобилей «Nissan», «Honda», «Toуоta», «Daewoo» и «Cherry» случилось на автодороге Одесса-Рени вблизи Теплодара.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Nissan», двигаясь в направлении Рени, выехал для обгона на встречную полосу и, не успев завершить маневр, зацепил автомобили «Daewoo» и «Cherry», которые двигались навстречу. В результате удара автомобиль «Daewoo» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Honda» и «Toуоta».

От полученных травм 29-летний водитель «Daewoo» погиб на месте, его пассажир и водитель автомобиля «Honda» были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие", - сообщили в полиции.